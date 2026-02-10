Вэнс прилетел в Баку на встречу с Алиевым

В Армении Вэнс и премьер-министр страны Никол Пашинян договорились, что США инвестируют $9 млрд в сферу армянской гражданской ядерной энергетики после завершения переговоров по так называемому «Соглашению 1, 2, 3». Речь идет об экспорте из США на сумму до $5 млрд, а также о дополнительной долгосрочной поддержке в размере $4 млрд в виде контрактов на поставки топлива и техническое обслуживание. Проекты предполагают использование малых модульных реакторов и американских технологий.