Вэнс прилетел в Баку на встречу с Алиевым
Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в аэропорту столицы Азербайджана Баку, куда он прилетел вместе с супругой Ушей и детьми. Об этом сообщается в аккаунте Белого дома в соцсети X.
«Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его семья прибыли в Азербайджан после продуктивного визита в Армению», – говорится в посте.
Информацию о прибытии Вэнса в Азербайджан подтвердило также государственное информационное агентство «Азертадж».
В Баку у американского политика запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в «узком кругу». Затем они проведут встречу в расширенном составе с участием делегаций с обеих сторон. По итогам встреч вице-президент США должен выступить с заявлением для прессы.
23 января президент США Дональд Трамп анонсировал мини-турне Вэнса в Армению и Азербайджан. Одной из целей визита вице-президента в Баку должно стать заключение контрактов о поставках Азербайджану американской военной техники и полупроводников.
В Армении Вэнс и премьер-министр страны Никол Пашинян договорились, что США инвестируют $9 млрд в сферу армянской гражданской ядерной энергетики после завершения переговоров по так называемому «Соглашению 1, 2, 3». Речь идет об экспорте из США на сумму до $5 млрд, а также о дополнительной долгосрочной поддержке в размере $4 млрд в виде контрактов на поставки топлива и техническое обслуживание. Проекты предполагают использование малых модульных реакторов и американских технологий.
Политики также подписали совместное заявление о завершении переговоров по «Соглашению 1, 2, 3», которое, как подчеркнул Пашинян, откроет новую страницу в сотрудничестве в области мирного атома.