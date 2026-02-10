Daily Mail: ВС Великобритании моделируют боевые действия на Украине
Вооруженные силы Великобритании отрабатывают сценарии боевых действий, аналогичные конфликту на Украине. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии – The Rifles – проходят подготовку на полигоне Коупхилл-Даун в графстве Уилтшир. Этот объект министерства обороны Великобритании предназначен для имитации боев в городской застройке и был создан в виде разрушенного бомбардировками населенного пункта. Военнослужащие отрабатывают штурм зданий и действия против условного противника, скрывающегося в нескольких строениях.
Как отмечает Daily Mail, новобранцы проходят интенсивный шестимесячный курс подготовки перед возможным развертыванием в Восточной Европе. В рамках тренировок их обучают ведению ближнего боя, действиям в условиях сильного стресса, нехватки сна и физического истощения, формируя так называемую «контролируемую агрессию».
Издание указывает, что учения прошли за несколько дней до отправки подразделений на полигон НАТО в Германии, где британские военные проведут около месяца, готовясь к возможным боевым действиям в Восточной Европе.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что после завершения конфликта на Украине британские военные могут быть размещены на территории Украины. По его словам, британские и французские силы могут быть направлены в «военные хабы» в рамках миротворческой миссии при достижении режима прекращения огня.
Сообщается, что такие силы будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих и охраной складов вооружений с целью «сдерживания России».
6 февраля The National Interest сообщил, что Германия начала постоянное размещение своих войск в Литве у границ России. В ближайшее время на юго-востоке страны будут дислоцированы около 5000 военнослужащих бундесвера и 105 танков Leopard 2A8.