Daily Mail: ВС Великобритании моделируют боевые действия на Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что после завершения конфликта на Украине британские военные могут быть размещены на территории Украины. По его словам, британские и французские силы могут быть направлены в «военные хабы» в рамках миротворческой миссии при достижении режима прекращения огня.