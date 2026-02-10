Газета
Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой и Кубой

Ведомости

Россия подтверждает солидарность с народами Венесуэлы и Кубы, подвергающимися серьезному внешнему давлению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Он добавил, что в числе приоритетов Москвы – развитие сотрудничества на латиноамериканском направлении. Кроме того, продолжается поступательное продвижение российских связей и с арабскими государствами, и другими странами исламского мира.

Лавров отметил, что в настоящее время расширяется разноплановое взаимодействие с государствами Африки, которые переживают «новое пробуждение». По его словам, они пытаются «сбросить с себя путы неоколониализма» в торгово-экономическом отношении, и в этом востребована помощь России.

2 февраля глава МИД РФ в ходе телефонного разговора с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей подтвердил позицию Москвы на поддержку Гаваны. Лавров подчеркнул, что Россия считает неприемлемым оказание экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам энергоносителей. 

14 января министр заявил, что позиция Москвы по Венесуэле остается неизменной. По его словам, всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права.

3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. После операции американские власти заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов.

