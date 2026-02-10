Лавров подтвердил солидарность России с Венесуэлой и Кубой

Лавров отметил, что в настоящее время расширяется разноплановое взаимодействие с государствами Африки, которые переживают «новое пробуждение». По его словам, они пытаются «сбросить с себя путы неоколониализма» в торгово-экономическом отношении, и в этом востребована помощь России.