Песков: говорить о выборах на Украине пока преждевременно
О выборах на Украине пока рано рассуждать, идет обмен сообщениями об этом через прессу со стороны неких источников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сначала появлялась информация о якобы начавшейся подготовке к выборам, затем она же была опровергнута со ссылкой на представителей администрации. Песков отметил, что подобные сообщения следует учитывать, однако делать выводы можно только на основе официальных заявлений.
11 февраля Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля планирует объявить о проведении весенних выборов и референдума по мирному соглашению. Издание утверждало, что Украина приступила к планированию этих процедур после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая. В противном случае республика рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.
В тот же день в окружении президента Украины опровергли данные газеты.