Правительство РФ предоставит отчет о работе за 2025 год 25 февраля

Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме состоится 25 февраля, этому вопросу будет посвящен весь день. Обсуждение начнется в 12:00 мск. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас идет подготовка к отчету.

В январе Володин анонсировал, что правительство представит отчет о своей работе за 2025 г. с 24 по 26 февраля, в последнюю неделю месяца. Тогда же он рассказал, что в 2026 г. было принято решение начать встречи представителей фракций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.

В 2025 г. отчет правительства был представлен 26 марта. Приоритетными темами были реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.

