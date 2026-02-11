Правительство РФ предоставит отчет о работе за 2025 год 25 февраля

В январе Володин анонсировал, что правительство представит отчет о своей работе за 2025 г. с 24 по 26 февраля, в последнюю неделю месяца. Тогда же он рассказал, что в 2026 г. было принято решение начать встречи представителей фракций с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.