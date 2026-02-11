Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша отказалась от участия в «Совете мира»

Ведомости

Польша отказалась от участия в «Совете мира», созданном президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск перед заседанием правительства.

Он отметил, что существуют определенные сомнения системного характера, касающиеся этого совета. В сложившихся обстоятельствах и при таких условиях Польша не будет участвовать в совете.

«Однако мы продолжим анализировать ситуацию, очень гибко и, конечно же, очень открыто», – добавил он (цитата по  wPolityce.pl.).

22 января представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав «Совета мира». Трамп назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Устав подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

28 января госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что «Совет мира» не будет заменой ООН. При этом он отметил, что в случае с Газой организация принесла «очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её