Польша отказалась от участия в «Совете мира»
Польша отказалась от участия в «Совете мира», созданном президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск перед заседанием правительства.
Он отметил, что существуют определенные сомнения системного характера, касающиеся этого совета. В сложившихся обстоятельствах и при таких условиях Польша не будет участвовать в совете.
«Однако мы продолжим анализировать ситуацию, очень гибко и, конечно же, очень открыто», – добавил он (цитата по wPolityce.pl.).
22 января представители 19 стран на полях Всемирного экономического форума в Давосе подписали устав «Совета мира». Трамп назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире. Устав подписали США, Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Пакистан, самопровозглашенное Косово, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.
28 января госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что «Совет мира» не будет заменой ООН. При этом он отметил, что в случае с Газой организация принесла «очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи».