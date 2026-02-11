ЦИК Украины не получал документов по организации выборов

11 февраля газета Financial Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский 24 февраля хочет объявить о проведении весенних выборов и референдума по мирному соглашению. По данным издания, Украина приступила к планированию этих процедур, когда Белый дом потребовал от Киева провести оба голосования до 15 мая. При этом в тот же день в окружении Зеленского опровергли эту информацию.