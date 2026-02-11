Газета
Главная / Политика /

ЦИК Украины не получал документов по организации выборов

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не получала никаких документов в рамках организации выборов в стране. Об этом сообщил замруководителя ЦИК Сергей Дубовик украинскому изданию «Общественное».

«В рамках этого процесса проходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной радой. Каких-либо <...> документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало», – сказал он. По словам Дубовика, представители ЦИК участвуют в рабочей группе парламента Украины во главе с Александром Корниенко.

Замглавы ЦИК также подчеркнул, что выборы или любые другие подобные процессы возможны тогда при отмене в стране военного положения.

11 февраля газета Financial Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский 24 февраля хочет объявить о проведении весенних выборов и референдума по мирному соглашению. По данным издания, Украина приступила к планированию этих процедур, когда Белый дом потребовал от Киева провести оба голосования до 15 мая. При этом в тот же день в окружении Зеленского опровергли эту информацию.

