ЦИК Украины не получал документов по организации выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не получала никаких документов в рамках организации выборов в стране. Об этом сообщил замруководителя ЦИК Сергей Дубовик украинскому изданию «Общественное».
«В рамках этого процесса проходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной радой. Каких-либо <...> документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало», – сказал он. По словам Дубовика, представители ЦИК участвуют в рабочей группе парламента Украины во главе с Александром Корниенко.
Замглавы ЦИК также подчеркнул, что выборы или любые другие подобные процессы возможны тогда при отмене в стране военного положения.
11 февраля газета Financial Times сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский 24 февраля хочет объявить о проведении весенних выборов и референдума по мирному соглашению. По данным издания, Украина приступила к планированию этих процедур, когда Белый дом потребовал от Киева провести оба голосования до 15 мая. При этом в тот же день в окружении Зеленского опровергли эту информацию.