«ИИ-министра» Албании могут лишить внешности из-за судебного иска
Правительство Албании может лишиться права использовать внешность ИИ-министра по имени Диэлла, который сформирован на основе внешности и голоса актрисы Анилы Биши, так как она подала судебный иск, сообщило издание Politico.
«На наш взгляд, этот иск является абсурдным, но мы рады возможности раз и навсегда решить этот вопрос в суде», – сказал пресс-секретарь правительства Манджоли Хаса, чьи слова приводит газета.
Актриса в иске заявляет, что кабмин страны продолжал использовать ее внешность после того, как в 2025 г. истекли согласованные для этого сроки. По ее мнению, такие действия принесли ей «значительный и необратимый ущерб». Кроме того, Биши потребовала, чтобы суд запретил правительству в дальнейшем использование ее внешность до окончания разбирательства.
11 сентября 2025 г. в Албании ИИ впервые стал исполнять обязанности министра. Диэлла должна регулировать сферу государственных закупок. «Диэлла – первый член правительства, который не существует физически», – отмечал тогда председатель правительства Албании Эди Рама.
В конце сентября вице-премьер России Дмитрий Григоренко выразил уверенность в том, что ИИ не способен выполнять обязанности министра. По его словам, не стоит забывать, что ИИ – это, по сути, программа, созданная человеком. При этом Григоренко отметил, что такие технологии имеют большие перспективы использования в госуправлении.