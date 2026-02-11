«ИИ-министра» Албании могут лишить внешности из-за судебного иска

Актриса в иске заявляет, что кабмин страны продолжал использовать ее внешность после того, как в 2025 г. истекли согласованные для этого сроки. По ее мнению, такие действия принесли ей «значительный и необратимый ущерб». Кроме того, Биши потребовала, чтобы суд запретил правительству в дальнейшем использование ее внешность до окончания разбирательства.