Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«ИИ-министра» Албании могут лишить внешности из-за судебного иска

Ведомости

Правительство Албании может лишиться права использовать внешность ИИ-министра по имени Диэлла, который сформирован на основе внешности и голоса актрисы Анилы Биши, так как она подала судебный иск, сообщило издание Politico.

«На наш взгляд, этот иск является абсурдным, но мы рады возможности раз и навсегда решить этот вопрос в суде», – сказал пресс-секретарь правительства Манджоли Хаса, чьи слова приводит газета.

Актриса в иске заявляет, что кабмин страны продолжал использовать ее внешность после того, как в 2025 г. истекли согласованные для этого сроки. По ее мнению, такие действия принесли ей «значительный и необратимый ущерб». Кроме того, Биши потребовала, чтобы суд запретил правительству в дальнейшем использование ее внешность до окончания разбирательства.

11 сентября 2025 г. в Албании ИИ впервые стал исполнять обязанности министра. Диэлла должна регулировать сферу государственных закупок. «Диэлла – первый член правительства, который не существует физически», – отмечал тогда председатель правительства Албании Эди Рама.

В конце сентября вице-премьер России Дмитрий Григоренко выразил уверенность в том, что ИИ не способен выполнять обязанности министра. По его словам, не стоит забывать, что ИИ – это, по сути, программа, созданная человеком. При этом Григоренко отметил, что такие технологии имеют большие перспективы использования в госуправлении.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь