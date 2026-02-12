Таиланд хочет сократить период безвизового пребывания до 30 дней
Власти Таиланда рассматривают возможность сократить срок безвизового пребывания для туристов из 93 стран с 60 до 30 дней, пишет Bangkok Post. В числе этих стран фигурирует и Россия.
Решение принято, чтобы сократить лазейки для иностранных преступников, которые хотят заниматься незаконной деятельностью в стране, говорится в материале.
Министерство туризма и спорта настаивает, что план правительства не должен повлиять на туризм. Большинство иностранцев отдыхают в Таиланде не более 21 дня. Для желающих остаться дольше месяца будет действовать продление, на которое можно подать заявку, как обычно.
В июле 2024 г. года срок безвизового пребывания для граждан 93 стран был установлен на уровне 60 дней. До этого россияне имели право находиться в стране без визы в течение 90 дней. Если планируется поездка более чем на 60 дней, то необходимо оформлять туристическую визу.