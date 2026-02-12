Газета
Таиланд хочет сократить период безвизового пребывания до 30 дней

Власти Таиланда рассматривают возможность сократить срок безвизового пребывания для туристов из 93 стран с 60 до 30 дней, пишет Bangkok Post. В числе этих стран фигурирует и Россия.

Решение принято, чтобы сократить лазейки для иностранных преступников, которые хотят заниматься незаконной деятельностью в стране, говорится в материале.

Министерство туризма и спорта настаивает, что план правительства не должен повлиять на туризм. Большинство иностранцев отдыхают в Таиланде не более 21 дня. Для желающих остаться дольше месяца будет действовать продление, на которое можно подать заявку, как обычно.

17 марта 2025 г. власти Таиланда также принимали решение сократить срок безвизового пребывания. Однако уже в июле 2025 г. объявили о решении оставить все по-старому.

В июле 2024 г. года срок безвизового пребывания для граждан 93 стран был установлен на уровне 60 дней. До этого россияне имели право находиться в стране без визы в течение 90 дней. Если планируется поездка более чем на 60 дней, то необходимо оформлять туристическую визу.

