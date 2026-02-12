Таиланд хочет сократить период безвизового пребывания до 30 дней

В июле 2024 г. года срок безвизового пребывания для граждан 93 стран был установлен на уровне 60 дней. До этого россияне имели право находиться в стране без визы в течение 90 дней. Если планируется поездка более чем на 60 дней, то необходимо оформлять туристическую визу.