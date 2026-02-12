Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусову показали новую систему связи войск

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений группировки ВС РФ «Южная», сообщает ведомство. Там он заслушал доклады командования о текущей обстановке на фронтах спецоперации.

Командующий группировкой «Южная», генерал-лейтенант Сергей Медведев, доложил министру о действиях подразделений группировки и о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Белоусову представили образец мобильного комплекта, который обеспечивает весь спектр современной связи, а также забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, с помощью которых прикрываются маршруты движения штурмовых групп. Кроме того, по поручению главы оборонного ведомство было поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих беспилотников.

Белоусову доложили о готовности беспилотника для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.

Белоусов высоко оценил работу «Южной», сообщается в Минобороны. Он также вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

30 января группировка «Южная» взяла под контроль поселок Бересток в Донецкой народной республике (ДНР), а также Терноватое и Речное в Запорожской области.

Читайте также:Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад»: главное
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте