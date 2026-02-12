Белоусову показали новую систему связи войск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений группировки ВС РФ «Южная», сообщает ведомство. Там он заслушал доклады командования о текущей обстановке на фронтах спецоперации.
Командующий группировкой «Южная», генерал-лейтенант Сергей Медведев, доложил министру о действиях подразделений группировки и о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Белоусову представили образец мобильного комплекта, который обеспечивает весь спектр современной связи, а также забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, с помощью которых прикрываются маршруты движения штурмовых групп. Кроме того, по поручению главы оборонного ведомство было поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих беспилотников.
Белоусову доложили о готовности беспилотника для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.
Белоусов высоко оценил работу «Южной», сообщается в Минобороны. Он также вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.
30 января группировка «Южная» взяла под контроль поселок Бересток в Донецкой народной республике (ДНР), а также Терноватое и Речное в Запорожской области.