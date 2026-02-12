Москалькова обратилась в ООН по вопросу удержания курян на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что направила обращение в ООН по поводу неправомерного удержания Украиной десяти жителей Курской области.
«Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжают еще десять человек удерживаться абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 30 января заявил, что в Сумах в плену находятся 12 мирных жителей Курской области. В обмен на них украинская сторона требует отпустить военных преступников.
17 января российский омбудсмен поясняла, что Киев выдвинул неприемлемые условия для возвращения жителей Курской области: Украина хочет обменять их на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны. По словам Москальковой, граждане РФ фактически содержатся как заложники – без документов, денег и возможности покинуть пункт временного размещения. Помощь им оказывают представители МККК.