Москалькова обратилась в ООН по вопросу удержания курян на Украине

17 января российский омбудсмен поясняла, что Киев выдвинул неприемлемые условия для возвращения жителей Курской области: Украина хочет обменять их на людей, находящихся в России под следствием по обвинениям в преступлениях против страны. По словам Москальковой, граждане РФ фактически содержатся как заложники – без документов, денег и возможности покинуть пункт временного размещения. Помощь им оказывают представители МККК.