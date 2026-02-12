Суд по иску Трампа к BBC назначен на февраль 2027 года
Рассмотрение иска президента США Дональда Трампа к британской вещательной корпорации BBC начнется в феврале 2027 г. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на решение федерального суда Южного округа штата Флорида.
Судья постановил, что разбирательство пройдет в Майами с 15 февраля 2027 г. и продлится около двух недель. Трамп требует компенсацию в размере $10 млрд, утверждая, что его слова были искажены.
16 декабря сообщалось, что президент США потребовал от BBC $5 млрд в связи с монтажом документального фильма 2024 г., который, по данным Bloomberg, создал впечатление, будто глава Белого дома призывал к насилию в своей речи. Это случилось перед нападением на Капитолий США в январе 2021 г.
В тот же день стало известно, что правительство Великобритании начало проверку финансирования BBC на фоне судебного разбирательства. В настоящее время медиакорпорация финансируется за счет ежегодного сбора в размере 174,50 фунтов стерлингов ($234), который оплачивают домохозяйства, имеющие право на просмотр телепередач.