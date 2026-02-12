Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Суд по иску Трампа к BBC назначен на февраль 2027 года

Ведомости

Рассмотрение иска президента США Дональда Трампа к британской вещательной корпорации BBC начнется в феврале 2027 г. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на решение федерального суда Южного округа штата Флорида.

Судья постановил, что разбирательство пройдет в Майами с 15 февраля 2027 г. и продлится около двух недель. Трамп требует компенсацию в размере $10 млрд, утверждая, что его слова были искажены.

16 декабря сообщалось, что президент США потребовал от BBC $5 млрд в связи с монтажом документального фильма 2024 г., который, по данным Bloomberg, создал впечатление, будто глава Белого дома призывал к насилию в своей речи. Это случилось перед нападением на Капитолий США в январе 2021 г.

В тот же день стало известно, что правительство Великобритании начало проверку финансирования BBC на фоне судебного разбирательства. В настоящее время медиакорпорация финансируется за счет ежегодного сбора в размере 174,50 фунтов стерлингов ($234), который оплачивают домохозяйства, имеющие право на просмотр телепередач.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь