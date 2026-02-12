Трамп заявил о готовности вести переговоры с Ираном «так долго, как захочет»
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с Ираном столько времени, сколько сочтет необходимым. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.
«Я буду говорить с ними настолько долго, насколько захочу, и мы посмотрим, можем ли мы заключить сделку», – заявил глава Белого дома.
Хотя за несколько минут до этого американский лидер утверждал, что соглашение по иранской ядерной программе может быть достигнуто «в течение месяца». Он пояснял, что «это не должно занять много времени».
12 февраля Трамп также репостнул материал The Wall Street Journal о подготовке к отправке второго американского авианосца к Ирану. По данным издания, решение Пентагона связано с подготовкой к возможному обострению ситуации. Отмечалось, что авианосец USS George H.W. Bush проводит серию учений у побережья Вирджинии и может быть направлен на Ближний Восток.
11 февраля министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сообщал о переброске дополнительных американских сил в регион. По его словам, Трамп считает, что после ударов по иранским ядерным объектам США смогут заключить более выгодное соглашение с Тегераном.