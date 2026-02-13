Зеленский заявил о наличии своих причин для увольнения Ермака

Об отставке Ермака, у которого в тот день прошли обыски, Зеленский объявил вечером 28 ноября. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что Ермак может стать фигурантом дела Тимура Миндича. Зеленский отмечал в видеообращении, что Ермак сам подал в отставку, призывая не допустить слухов и спекуляций.