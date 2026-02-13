Газета
Политика

Зеленский заявил о наличии своих причин для увольнения Ермака

Ведомости

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что имел собственные основания для увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса президента. Об этом он сказал в интервью журналу The Atlantic.

Зеленский не согласился с предположением, что отставка могла быть связана с антикоррупционным расследованием. «У меня были свои причины», – заявил он, прервав вопрос журналиста.

В том же интервью президент Украины говорил, что предпочел бы вообще не заключать мирное соглашение, чем согласиться на условия, которые считает неприемлемыми.

Об отставке Ермака, у которого в тот день прошли обыски, Зеленский объявил вечером 28 ноября. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что Ермак может стать фигурантом дела Тимура Миндича. Зеленский отмечал в видеообращении, что Ермак сам подал в отставку, призывая не допустить слухов и спекуляций.

