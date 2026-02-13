Посол призвал россиян отказаться от посещения Канады
Посол России в Оттаве Олег Степанов призвал россиян избегать посещения Канады. В случае опасности он рекомендовал обращаться в российское посольство или генеральное консульство за помощью и защитой. Об этом дипломат рассказал в интервью «РИА Новости».
Посол также отметил, что россияне, которым необходимо находиться в Канаде по работе, семейным обстоятельствам или другим причинам, должны сохранять повышенную осторожность.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами Кирилл Дмитриев 22 января высказал предположение, что следующей сделкой США после Гренландии может стать Канада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что Канаду может ждать «большая головная боль» из-за ссоры с американским президентом США Дональдом Трампом.