США отправит еще один авианосец на Ближний Восток

12 февраля Трамп в своей соцсети Truth Social сделал репост статьи The Wall Street Journal о том, что Пентагон готовит второй авианосец к отправке на Ближний Восток. Издание сообщило новость по данным трех американских чиновников, объясняя решение Пентагона тем, что военные США готовятся к потенциальному нападению на Иран.