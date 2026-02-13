США отправит еще один авианосец на Ближний Восток
Авианосец Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском бассейне, направятся на Ближний Восток. В порты приписки они вернутся не ранее конца апреля – начала мая, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, экипаж корабля был проинформирован об этом 12 февраля. По новым приказам, ударная группа «Форд» присоединится к авианосной ударной группе «Авраам Линкольн» в Персидском заливе в рамках возобновившейся кампании давления президента США Дональда Трампа на иранское руководство.
12 февраля Трамп в своей соцсети Truth Social сделал репост статьи The Wall Street Journal о том, что Пентагон готовит второй авианосец к отправке на Ближний Восток. Издание сообщило новость по данным трех американских чиновников, объясняя решение Пентагона тем, что военные США готовятся к потенциальному нападению на Иран.
Американский лидер 10 февраля в интервью порталу Axios упоминал, что рассматривает возможность отправить второй авианосец с ударной группой.