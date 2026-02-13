Politico: встреча РФ, США и Украины может пройти на следующей неделе
Следующая встреча представителей России, США и Украины планируется на следующей неделе. Возможные места проведения – Абу-Даби или Майами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Собеседники издания считают, что на этой встрече участники могут достичь определенных успехов. Основной проблемой, по словам источников, является территориальный вопрос.
США заявили Украине, что Вашингтон не намерен подписывать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Москва и Киев не достигнут соглашения о прекращении боевых действий. При этом еще один из источников Politico утверждает, что президент США Дональд Трамп не использует соглашение о гарантиях безопасности как инструмент давления на украинского лидера Владимира Зеленского.
11 февраля Зеленский заявил Bloomberg, что следующий раунд переговоров с Россией может пройти 17–18 февраля в США, но российская сторона пока не дала на это согласие. На повестке дня, по словам украинского лидера, будут предложения Соединенных Штатов по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе. При этом ни одна из конфликтующих сторон не в восторге от этой идеи, заявил Зеленский.
Журнал The Atlantic сообщал, что Трамп может в ближайшие недели сократить внимание к переговорам по урегулированию конфликта на Украине на фоне активизации предвыборной кампании в США.