Politico: встреча РФ, США и Украины может пройти на следующей неделе

11 февраля Зеленский заявил Bloomberg, что следующий раунд переговоров с Россией может пройти 17–18 февраля в США, но российская сторона пока не дала на это согласие. На повестке дня, по словам украинского лидера, будут предложения Соединенных Штатов по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе. При этом ни одна из конфликтующих сторон не в восторге от этой идеи, заявил Зеленский.