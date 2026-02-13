Минобороны сообщило о семи ударах по военным объектам Украины
ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам, используемым в военных целях на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, был нанесен один массированный и шесть групповых ударов. В министерстве отметили, что это было сделано в «ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ».
Целями стали предприятия ВПК, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Были поражены склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы. Российские военные также ударили и по местам производства, хранения и запуска ударных беспилотников противника.
До этого сообщалось, что силы ПВО в ночь на 13 февраля сбили 58 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее число аппаратов уничтожено над Волгоградской областью – 43. Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки пострадали женщина, 18-летний юноша и 12-летний мальчик. Ребенок получил ранения при атаке БПЛА на жилой дом многодетной семьи на хуторе Ямы Среднеахтубинского района, мужчина и женщина были госпитализированы после налета на Красноармейский район. Угрозы их жизни нет.
3 февраля Минобороны также сообщало о массированном ночном ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В министерстве тогда отмечали, что все назначенные объекты были поражены.