Минобороны сообщило о семи ударах по военным объектам Украины

До этого сообщалось, что силы ПВО в ночь на 13 февраля сбили 58 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее число аппаратов уничтожено над Волгоградской областью – 43. Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки пострадали женщина, 18-летний юноша и 12-летний мальчик. Ребенок получил ранения при атаке БПЛА на жилой дом многодетной семьи на хуторе Ямы Среднеахтубинского района, мужчина и женщина были госпитализированы после налета на Красноармейский район. Угрозы их жизни нет.