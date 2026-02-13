МОК прокомментировал дисквалификацию из-за шлема фразой «правила есть правила»

Гераскевича дисквалифицировали перед первой попыткой соревнований скелетонистов на олимпийском турнире. МОК сослался на положения Олимпийской хартии, которые запрещают любые демонстрации и пропаганду на олимпийских объектах. Ковентри провела беседу с украинцем, но тот отказался выступать без шлема, хотя ему предлагали надеть черную ленту на рукав или продемонстрировать свой шлем, но не на соревнованиях, а в микст-зоне.