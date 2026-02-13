МОК прокомментировал дисквалификацию из-за шлема фразой «правила есть правила»
Скелетонист Владислав Гераскевич, надев шлем с изображением погибших украинских спортсменов, нарушил правила, из-за чего был справедливо дисквалифицирован. Об этом заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
«Правила есть правила. Я думаю, они позволяют использовать самый справедливый путь по выражению себя и обеспечивают безопасность», – сказала Ковентри журналистам (цитата по ТАСС).
Гераскевича дисквалифицировали перед первой попыткой соревнований скелетонистов на олимпийском турнире. МОК сослался на положения Олимпийской хартии, которые запрещают любые демонстрации и пропаганду на олимпийских объектах. Ковентри провела беседу с украинцем, но тот отказался выступать без шлема, хотя ему предлагали надеть черную ленту на рукав или продемонстрировать свой шлем, но не на соревнованиях, а в микст-зоне.
12 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) запретил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею использовать шлем с политическим лозунгом. Спортсмен не прошел проверку экипировки, о необходимости изменить оформление шлема ему сообщили за несколько дней до начала соревнований.