Путин обсудил работу фонда «Круг добра» и помощь детям с редкими болезнями
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. На ней обсуждались итоги пятилетней работы организации и дальнейшее развитие программ помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Фонд был создан по распоряжению президента как дополнительный механизм обеспечения детей дорогостоящими медикаментами. По словам Ткаченко, за время работы поддержку получили 30 000 детей.
Сегодня для лечения 110 орфанных заболеваний доступны 133 инновационных лекарственных препарата. По словам главы фонда, его деятельность позволила расширить программу неонатального скрининга в 2023 г. – с пяти до 36 заболеваний. А в этом году добавятся тесты еще на два заболевания. Это позволяет выявлять проблемы у детей в первую неделю после рождения, начиная лечение до появления симптомов болезни.
«Раннее выявление, конечно, создает условия для излечения своевременного», – сказал Путин.
Ткаченко также сообщил, что фонд ожидает выхода отечественных тест-систем для диагностики новых заболеваний, в том числе миопатии Дюшенна. По его словам, накопленный опыт применения редких лекарственных препаратов необходимо использовать для развития импортозамещения и отечественной фармацевтической промышленности. Уже сейчас ряд препаратов, созданных российскими учеными, доказал эффективность и закупается фондом.
Отдельно он подчеркнул необходимость передачи накопленных знаний в систему здравоохранения, чтобы молодые врачи могли выявлять редкие заболевания по всей стране.
Предыдущая встреча Путина с Ткаченко состоялась в мае 2025 г. На ней руководитель фонда рассказал главе государства о судьбах детей, которым смог помочь «Круг добра».