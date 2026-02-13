Путин обсудил работу фонда «Круг добра» и помощь детям с редкими болезнями

Сегодня для лечения 110 орфанных заболеваний доступны 133 инновационных лекарственных препарата. По словам главы фонда, его деятельность позволила расширить программу неонатального скрининга в 2023 г. – с пяти до 36 заболеваний. А в этом году добавятся тесты еще на два заболевания. Это позволяет выявлять проблемы у детей в первую неделю после рождения, начиная лечение до появления симптомов болезни.