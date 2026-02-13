Газета
Глава NASA заявил о подготовке к встрече с гендиректором «Роскосмоса»

Анна Бойцова

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман готовится ко встрече с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, которая должна состояться «при первой возможности». Об этом Айзекман заявил на пресс-конференции после успешного запуска корабля Crew Dragon.

«Я знаю, что мы готовимся к переговорам с моим коллегой», – сказал Айзекман. Он также пообещал посетить следующий запуск пилотируемого корабля «Союз», запланированный на лето 2026 г.

13 февраля космический корабль Crew Dragon отправился к МКС, запуск осуществлен в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA. На борту летит российский космонавт Андрей Федяев.

В апреле 2025 г. Баканов встречался с заместителем администратора NASA по реализации космических программ Кеннетом Бауэрсоксом, на переговорах обсуждалось сотрудничество «Роскосмоса» и NASA по программе МКС.

