Французы и немцы выступили против отправки миротворцев на Украину

В материале отмечается, что в последние месяцы европейские и американские чиновники обсуждали контуры возможной сделки, которая предусматривала бы присутствие западных военных на Украине для обеспечения соблюдения перемирия при поддержке США. При этом Москва выступает категорически против размещения войск НАТО на украинской территории.