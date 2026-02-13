Французы и немцы выступили против отправки миротворцев на Украину
Граждане Франции и Германии не готовы поддержать отправку своих военных на Украину даже ради обеспечения будущего мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса The Politico Poll, сообщает Politico.
Согласно исследованию компании Public First, в котором приняли участие более 10 000 человек в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии, жители двух крупнейших стран ЕС скорее готовы поставить под угрозу мирное соглашение, чем направить войска для его обеспечения.
В Германии 53% опрошенных выступили против отправки миротворцев. Во Франции против размещения войск высказались 43% респондентов, тогда как поддержали идею лишь 33%.
Результаты создают политические риски для президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявлял о готовности разместить французские войска на Украине после окончания конфликта, пишет Politico. Канцлер Германии Фридрих Мерц также допускал такую возможность. Он подчеркивал, что «ничего нельзя исключать» при условии достижения мирного соглашения, но любое решение потребует одобрения парламента.
В материале отмечается, что в последние месяцы европейские и американские чиновники обсуждали контуры возможной сделки, которая предусматривала бы присутствие западных военных на Украине для обеспечения соблюдения перемирия при поддержке США. При этом Москва выступает категорически против размещения войск НАТО на украинской территории.
В отличие от Франции и Германии, в Великобритании и Канаде число сторонников отправки войск превышает число противников.
В США 43% респондентов также выступили против направления американских войск, тогда как 37% поддержали такую идею. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные на Украину направлены не будут.
5 февраля стало известно, что на переговорах США, России и Украины обсуждались гарантии безопасности Украины. Предполагалось, что они могут включать быстрое развертывание многонациональных сил вместо размещения миротворцев.