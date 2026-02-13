Мерц заявил о превосходстве России над ЕС и призвал «переключить сознание»
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разрыв в экономических возможностях. Об этом он сказал, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Мерца, совокупный ВВП Евросоюза почти в десять раз превышает российский, однако это не отражается на реальном политическом и военном влиянии. «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше. И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Канцлер считает, что ЕС не в полной мере использует имеющийся военный, политический, экономический и технологический потенциал. Поэтому, по его словам, сейчас самое важное – это «переключить сознание».
В ходе выступления он также заявил, что международный порядок, основанный на правилах, перестал существовать. По его словам, мир вступил в период открытых конфликтов и войн, которые «изменяют наш мир радикальнее, чем мы считали многие годы».
Кроме того, Мерц выразил мнение, что Китай в ближайшем будущем может обогнать США по военной мощи, отметив, что основу для этого страна закладывала на протяжении многих лет «со стратегическим терпением».