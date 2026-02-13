Мерц заявил о превосходстве России над ЕС и призвал «переключить сознание»

По словам Мерца, совокупный ВВП Евросоюза почти в десять раз превышает российский, однако это не отражается на реальном политическом и военном влиянии. «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше. И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).