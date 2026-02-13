По словам Захаровой, если бы Мерц внимательно изучал выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции за последние 19 лет, он бы знал, что такого порядка и не существовало. «Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина», – сказала она. По словам Захаровой, западные государства обещали выстроить «порядок, основанный на правилах», но сами правила так и не были четко сформулированы.