Захарова раскритиковала заявление Мерца о «мире без правил»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности, о том, что международного порядка, основанного на правилах, больше нет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, если бы Мерц внимательно изучал выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции за последние 19 лет, он бы знал, что такого порядка и не существовало. «Был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина», – сказала она. По словам Захаровой, западные государства обещали выстроить «порядок, основанный на правилах», но сами правила так и не были четко сформулированы.

Захарова также раскритиковала нынешнюю риторику западных лидеров. «Теперь раздали новые методички и выпустили говорящие головы их зачитывать. Неужели не противно выглядит, как Мерц», – заключила представитель российского МИДа.

13 февраля Мерц сделал заявление о том, что мир вступил в фазу открытых конфликтов и войн, которые «изменяют наш мир радикальнее, чем мы считали многие годы». Он также признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разрыв в экономических возможностях.

