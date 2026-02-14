NYT: Трамп рассматривает удары по ядерным объектам Ирана

NYT: Трамп рассматривает удары по ядерным объектам ИранаВашингтон прорабатывает такой сценарий на случай провала переговоров
Президент США Дональд Трамп обдумывает нанесение ударов по объектам ядерной и ракетной программ Ирана. В случае неудачи переговоров с Тегераном он также рассматривает возможность операций американских спецназовцев против военных целей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Пентагон в настоящее время наращивает военное присутствие в регионе и усиливает как наступательные, так и оборонительные возможности на случай возможной эскалации. Среди обсуждаемых вариантов – удары по инфраструктуре, связанной с разработкой баллистических ракет, а также по объектам ядерной программы.
Источники газеты отмечают, что окончательное решение о применении силы пока не принято. В администрации США подчеркивают, что приоритетом остается дипломатическое урегулирование, но военные сценарии прорабатываются на случай неудачи переговорного процесса.
13 февраля NYT писал, что авианосец Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском бассейне, направятся на Ближний Восток. В порты приписки они вернутся не ранее конца апреля – начала мая.
10 февраля Трамп в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.
6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана. Ранее Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.