Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: Трамп рассматривает удары по ядерным объектам Ирана

Вашингтон прорабатывает такой сценарий на случай провала переговоров
Ведомости

Президент США Дональд Трамп обдумывает нанесение ударов по объектам ядерной и ракетной программ Ирана. В случае неудачи переговоров с Тегераном он также рассматривает возможность операций американских спецназовцев против военных целей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Пентагон в настоящее время наращивает военное присутствие в регионе и усиливает как наступательные, так и оборонительные возможности на случай возможной эскалации. Среди обсуждаемых вариантов – удары по инфраструктуре, связанной с разработкой баллистических ракет, а также по объектам ядерной программы.

Источники газеты отмечают, что окончательное решение о применении силы пока не принято. В администрации США подчеркивают, что приоритетом остается дипломатическое урегулирование, но военные сценарии прорабатываются на случай неудачи переговорного процесса.

Фидан: США готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана

Политика / Международные новости

13 февраля NYT писал, что авианосец Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, дислоцированные в Карибском бассейне, направятся на Ближний Восток. В порты приписки они вернутся не ранее конца апреля – начала мая.

10 февраля Трамп в интервью порталу Axios заявил, что его администрация рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Ирана, если сторонам не удастся достичь соглашения по ядерной программе. По словам главы Белого дома, если договоренности не будут достигнуты, то США будут вынуждены действовать так же, как и в июне 2025 г., когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам.

6 февраля в Омане состоялись переговоры между делегациями США и Ирана. Ранее Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте