Трое погибли при атаке США на судно наркоторговцев в Карибском море
Военные США 13 февраля атаковали судно в Карибском море, которое, по их данным, перевозило наркотики. Об этом пишет CNN со ссылкой на Южное командование ВС США.
По данным американских военных, разведка подтвердила использование корабля для контрабанды по известным маршрутам. В результате удара три человека погибли. Американские военные не пострадали. Атака на судно 13 февраля стала уже четвертой подобной операцией в 2026 г.
По сообщению CNN, США 9 февраля совершили атаку на судно, якобы причастное к обороту наркотиков, в восточной части Тихого океана. Погибли два человека. Ранее подобные удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, уже наносились 5 февраля и 24 января.
Как пишет CNN, как минимум 124 человека погибли в результате ударов по судам наркоторговцев в ходе операции «Южное копье». Она проводится для пресечения незаконного оборота наркотиков, сообщили в администрации президента США Дональда Трампа.