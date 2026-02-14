Рубио: идея мира без границ глупа

Госсекретарь США Марко Рубио подверг критике концепцию мира без границ, назвав ее глупой. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, концепция мира без границ игнорирует человеческую природу и тысячелетний опыт истории, что обошлось Западу слишком дорого. Вашингтон и его союзники, увлекшись передачей суверенитета международным институтам и социальными расходами, ослабили свою обороноспособность.