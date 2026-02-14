Рубио: идея мира без границ глупа
Госсекретарь США Марко Рубио подверг критике концепцию мира без границ, назвав ее глупой. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, концепция мира без границ игнорирует человеческую природу и тысячелетний опыт истории, что обошлось Западу слишком дорого. Вашингтон и его союзники, увлекшись передачей суверенитета международным институтам и социальными расходами, ослабили свою обороноспособность.
«Это была глупая идея (мир без границ), которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось» – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).
При этом Рубио признал, что полностью отказываться от глобальных структур не стоит – они нуждаются в реформировании. В качестве примера он привел ООН, отметив, что организация обладает потенциалом, но фактически не играет значимой роли и не имеет ответов на ключевые вызовы, такие как урегулирование конфликта на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что международного порядка, в основе которого лежат правила, больше нет. Он констатировал, что мир вступил в эпоху открытых конфликтов и войн. По его словам, эти потрясения меняют планету гораздо радикальнее, чем предполагалось еще совсем недавно.
В июне 2025 г. на ПМЭФе президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай совместно формируют контуры нового мироустройства. По словам президента, две страны оформляют новый миропорядок, приходящий на смену старой системе.