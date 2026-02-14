Рубио: Индия пообещала отказаться от поставок нефти из России

2 февраля стало известно, что после переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Нью-Дели дал согласие на закупки американской и венесуэльской нефти. В свою очередь, США снизят пошлины на товары из Индии с 25 до 18%. При этом Моди отказ от российской нефти не подтверждал.