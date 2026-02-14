Рубио: Индия пообещала отказаться от поставок нефти из России
Индия пообещала Белому дому не поставлять российскую нефть, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть. Европа принимает свои меры», – сказал он (цитата по ТАСС).
3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Индия официально не отказывалась от нефти из России. Москва, по его словам, уважает отношения Нью-Дели и Вашингтона, но придает ключевое значение развитию собственного стратегического партнерства с Индией и намерена развивать его.
2 февраля стало известно, что после переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Нью-Дели дал согласие на закупки американской и венесуэльской нефти. В свою очередь, США снизят пошлины на товары из Индии с 25 до 18%. При этом Моди отказ от российской нефти не подтверждал.