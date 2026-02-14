Посол в Каракасе: США не уведомляли Россию об атаке на Венесуэлу заранее

По словам дипломата, позиция Москвы относительно дестабилизирующих действий Вашингтона в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна была в полной мере известна и до 3 января. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что американская атака стала «хладнокровной спланированной военной агрессией», в результате которой погибло свыше 100 человек. Он указал, что такие действия нарушают нормы международного права, в том числе Устава ООН.