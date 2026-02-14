Посол в Каракасе: США не уведомляли Россию об атаке на Венесуэлу заранее
США заранее не направляли никаких уведомлений России о подготовке ударов по территории Венесуэлы, сообщил «РИА Новости» посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
«Нет. Никаких уведомлений не поступало», – сказал он.
По словам дипломата, позиция Москвы относительно дестабилизирующих действий Вашингтона в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна была в полной мере известна и до 3 января. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что американская атака стала «хладнокровной спланированной военной агрессией», в результате которой погибло свыше 100 человек. Он указал, что такие действия нарушают нормы международного права, в том числе Устава ООН.
14 февраля Белый дом опубликовал открытки в честь Дня святого Валентина. На одной из них было изображено фото президента Венесуэлы Николаса Мадуро с завязанными глазами на борту самолета с посланием «Ты захватил мое сердце». 3 января США задержали Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес.