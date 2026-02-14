Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро

Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и МадуроСША призвали жителей острова «определиться с отношениями»
Белый дом оригинально поздравил подписчиков с Днем святого Валентина. В социальной сети Х появилась открытка, посвященная Гренландии, с подписью: «Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями». Это намек на давние территориальные притязания президента США Дональда Трампа.
Еще на одной валентинке разместили фото президента Венесуэлы Николаса Мадуро с завязанными глазами на борту самолета с посланием «Ты захватил мое сердце».
Отдельная открытка высмеивает миграционную политику оппонентов, утверждая, что любовь авторов к читателям так же сильна, как «любовь демократов к нелегальным иммигрантам».
Трамп в 2026 г. продолжил настаивать на необходимости включения Гренландии в состав американской территории. Свои притязания он обосновал защитой острова от потенциальной угрозы, исходящей, по его версии, от российских и китайских судов.
3 января американские силы задержали президента Венесуэлы Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес.