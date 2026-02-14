Газета
Главная / Политика /

Норвегия и Германия подписали соглашение о взаимодействии в сфере обороны

Ведомости

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик и его немецкий коллега Борис Писториус заключили оборонное соглашение, получившее название «Ганзейский договор» (Hansa Arrangement), говорится в сообщении норвежского оборонного ведомства. Церемония подписания состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, спустя полгода после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере анонсировали планы по развитию двустороннего военного партнерства.

«Сейчас как никогда важно, чтобы европейские страны тесно сотрудничали в вопросах общей безопасности», – заявил Сандвик. Он подчеркнул, что сильное европейское взаимодействие необходимо для выполнения обязательств по распределению бремени внутри НАТО, где Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. «Германия – один из важнейших союзников Норвегии в Европе и наш ключевой партнер в ЕС. Теперь мы выводим наше тесное и надежное сотрудничество на новый уровень», – добавил Сандвик.

Соглашение охватывает взаимодействие по всем направлениям с фокусом на пяти основных областях: космическое наблюдение, целеуказание и связь; морская безопасность и совместные операции в Северной Атлантике и Северном море; сухопутные операции с применением общевойсковых соединений; быстрое усиление (прибытие сил подкрепления); а также оборонная промышленность.

Особое внимание уделяется развитию военно-морских сил. Норвежский парламент недавно одобрил закупку двух дополнительных подводных лодок, доведя их общее количество до шести. После поставки и Норвегия, и Германия будут иметь на вооружении по шесть идентичных субмарин. Страны также совместно разрабатывают перспективные морские ракеты большой дальности (3SM).

Норвегия продолжает расширять инфраструктуру для приема сил подкрепления. Ведутся переговоры о возможном предварительном складировании немецкой техники в Норвегии. Дополнительным стимулом для развития сухопутного сотрудничества стала закупка Осло немецких основных боевых танков Leopard 2 A8.

После резких заявлений президента США Дональда Трампа, включавших угрозы экономического давления и критику европейских ценностей, лидеры стран Евросоюза взяли курс на ускоренное сокращение военно-экономической зависимости от США. 

Писториус 17 ноября допустил начало военного конфликта между НАТО и Россией в 2028–2029 гг. 

