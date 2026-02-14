Норвегия и Германия подписали соглашение о взаимодействии в сфере обороны

«Сейчас как никогда важно, чтобы европейские страны тесно сотрудничали в вопросах общей безопасности», – заявил Сандвик. Он подчеркнул, что сильное европейское взаимодействие необходимо для выполнения обязательств по распределению бремени внутри НАТО, где Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. «Германия – один из важнейших союзников Норвегии в Европе и наш ключевой партнер в ЕС. Теперь мы выводим наше тесное и надежное сотрудничество на новый уровень», – добавил Сандвик.