Глава ЕК рассказала о росте европейских расходов на оборону почти на 80%

17 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о якобы возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом. Он отметил, что подобными высказываниями политики стран Евросоюза (ЕС) повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. До этого глава государства уже называл чушью заявления о подготовке такого нападения. Российский лидер подчеркивал, что Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства.