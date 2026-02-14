Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава ЕК рассказала о росте европейских расходов на оборону почти на 80%

Ведомости

Расходы на оборону европейских стран увеличились почти на 80% по итогам 2025 г. в сравнении с показателями до начала конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Расходы на оборону в Европе в 2025 г. выросли почти на 80%», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

17 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о якобы возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом. Он отметил, что подобными высказываниями политики стран Евросоюза (ЕС) повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. До этого глава государства уже называл чушью заявления о подготовке такого нападения. Российский лидер подчеркивал, что Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 17 ноября допустил начало военного конфликта между НАТО и Россией в 2028–2029 гг. По словам министра, данная оценка основана на экспертных прогнозах, согласно которым последний мирный летний период может уже остаться позади.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь