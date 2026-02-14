Глава ЕК рассказала о росте европейских расходов на оборону почти на 80%
Расходы на оборону европейских стран увеличились почти на 80% по итогам 2025 г. в сравнении с показателями до начала конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Расходы на оборону в Европе в 2025 г. выросли почти на 80%», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
17 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о якобы возможном нападении России на Европу являются ложью и бредом. Он отметил, что подобными высказываниями политики стран Евросоюза (ЕС) повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Москвой. До этого глава государства уже называл чушью заявления о подготовке такого нападения. Российский лидер подчеркивал, что Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 17 ноября допустил начало военного конфликта между НАТО и Россией в 2028–2029 гг. По словам министра, данная оценка основана на экспертных прогнозах, согласно которым последний мирный летний период может уже остаться позади.