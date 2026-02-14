Газета
Главная / Политика /

На Украине Нурлана Сабурова внесли в базу сайта «Миротворец»

Ведомости

Данные казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, внесли в базу украинского ресурса «Миротворец», передает «РИА Новости».

На Украине Сабурова обвинили в покушении на суверенитет республики. Авторы «Миротворца» заявили, что он финансировал ВС РФ.

Запрет на въезд Сабурова в Россию начал действовать 30 января, о нем стало известно уже 6 февраля. Такое решение было принято на срок 50 лет в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По данным ТАСС, запрет связан с критикой комиком проведения спецоперации на Украине.

8 февраля Сабуров поблагодарил Россию за возможность творческого развития. Он сказал, что не станет комментировать запрет на въезд в страну, так как этими вопросами занимаются юристы на своем уровне. Как написал комик, за 15 лет его пути он объехал множество городов России и везде его встречали дружелюбно и тепло.

