На Украине Нурлана Сабурова внесли в базу сайта «Миротворец»

8 февраля Сабуров поблагодарил Россию за возможность творческого развития. Он сказал, что не станет комментировать запрет на въезд в страну, так как этими вопросами занимаются юристы на своем уровне. Как написал комик, за 15 лет его пути он объехал множество городов России и везде его встречали дружелюбно и тепло.