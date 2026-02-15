Посол РФ: Москва и Астана обсуждают даты визита Путина в Казахстан

Москва и Астана обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 г. по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, а также темы для переговоров. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Астане Алексей Бородавкин.