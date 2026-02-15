Газета
Политика

Посол РФ: Москва и Астана обсуждают даты визита Путина в Казахстан

Ведомости

Москва и Астана обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 г. по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, а также темы для переговоров. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Астане Алексей Бородавкин.

Он отметил, что такие ежегодные обмены визитами уже вошли в практику. По словам Бородавкина, визит российского лидера станет знаковым событием в российско‑казахстанских отношениях и придаст новый импульс их взаимовыгодному сотрудничеству.

Глава Казахстана был в Москве с двухдневным визитом 11–12 ноября 2025 г. и в завершение встреч пригласил Путина посетить с государственным визитом Казахстан в 2026 г., на что тот ответил согласием.

Предыдущий государственный визит Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2024 г.

