О чем говорил Владимир Путин в Астане

Президент отдельно извинился перед бывшим канцлером Германии Меркель за инцидент с его собакой Конни. Во время встречи Путина и Меркель в 2007 г. в Сочи в комнату для переговоров зашла собака президента – лабрадор Конни. В своей книге «Свобода» бывший канцлер ФРГ написала, что президент РФ специально напугал ее. Путин же сказал, что не знал о боязни Меркель и признался, что только позже узнал о страхе – она упоминала, что ее в детстве укусила собака.