О чем говорил Владимир Путин в Астане

О чем говорил Владимир Путин в АстанеПрезидент упомянул «Орешник», Украину, а также Меркель и Трампа
Президент России Владимир Путин выступил на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Астане, а затем и на пресс-конференции перед журналистами. В ходе мероприятия президент рассказал о запуске серийного производства новой ракеты средней дальности «Орешник», прокомментировал риски появления у Украины ядерного оружия и извинился перед экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель за инцидент с собакой.
Про «Орешник» и ядерное оружие
Существенная часть выступления была посвящена ракетной системе «Орешник», которую Россия применила против Украины 21 ноября в качестве ответных мер на удары западными ATACMS и Strom Shadow по территории РФ. Путин объявил о начале серийного производства нового комплекса, добавив, что «аналога ракеты в мире нет».
В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве, уточнил глава государства.
Путин также рассказал, что в случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием. Такое мнение, по его словам, выражают военные и технические специалисты, хотя сама по себе ракета не является оружием массового поражения. Он также рассказал, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника».
Президент отметил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, а если оно все же появится – страна применит все доступные средства поражения.
«Как вы думаете – на уровне здравого смысла, если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать?» – заявил Путин.
Про рубль, помощь ОДКБ и беспилотные войска
По словам Путина, ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет. Стоимость доллара на международном рынке Forex в последнее время выросла, Центробанк принял решение до конца года прекратить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что россиянам беспокоиться не о чем, так как они в массе своей получают зарплату в рублях.
«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и оснований для паники точно нет», – сказал он. Все, что называется Центробанком в области инфляции, – это реальные показатели, добавил глава государства. Реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, отметил Путин.
Отвечая на вопрос журналистов о помощи ОДКБ в отражении атак западным оружием, Путин заявил, что это нереалистично и партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности не могут чем-либо помочь.
«Давайте будем реалистично смотреть на происходящие события. Оттого, что американским оружием, теми же ATACMS, наносятся удары по российской территории, – ну что могут сделать другие страны этой организации для оказания помощи? Это же нереалистично», – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.
Также в ходе пресс-конференции Путин допустил образование отдельного вида беспилотных войск в России. Он отметил, что действующий глава Минобороны РФ Андрей Белоусов является «современным министром», который разбирается в том числе в теме беспилотников.
Про Меркель, Трампа и Европу
Президент отдельно извинился перед бывшим канцлером Германии Меркель за инцидент с его собакой Конни. Во время встречи Путина и Меркель в 2007 г. в Сочи в комнату для переговоров зашла собака президента – лабрадор Конни. В своей книге «Свобода» бывший канцлер ФРГ написала, что президент РФ специально напугал ее. Путин же сказал, что не знал о боязни Меркель и признался, что только позже узнал о страхе – она упоминала, что ее в детстве укусила собака.
«Я не знал, что Меркель боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. Я исходил из того, что в Европе и Германии к домашним животным относятся очень позитивно», – сказал президент, пообещав не подпускать собак к экс-канцлеру в случае, если она приедет в Россию.
По словам Путина, избранный президент США Дональд Трамп не находится в безопасном положении. Президент РФ также возмутился нападкам на семью американского политика, в частности, на детей во время развернувшейся внутриполитической борьбы в США.
«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. К сожалению, в истории США были всякие разные случаи. Но, я думаю, что он человек умный и уже, надеюсь, осторожный, понимает все это», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей».
В ходе ответов на вопросы журналистов Путин повторно заявил о заинтересованности России в возобновлении отношений с Европой. По словам главы государства, Россия не виновата в деградации отношений с Европой. К этому привело внутреннее состояние европейской политики, пояснил он.
«Они не меньше, если не больше, в этом [восстановлении отношений] заинтересованы», – подчеркнул президент.
15 ноября Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели первый за два года телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа двух лидеров продолжалась около часа.