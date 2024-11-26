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Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о контактах после телефонного разговора

Ведомости

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не договаривались о дальнейших контактах во время телефонного разговора, сообщил прессе помощник российского лидера Юрий Ушаков.

При этом, по словам Ушакова, было условлено, что он будет созваниваться с германским коллегой при необходимости.

«Что, собственно, периодически мы делаем», – сказал помощник президента РФ.

Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор 15 ноября. Звонок состоялся по инициативе немецкой стороны, беседа двух лидеров продолжалась около часа. 25 ноября Шольц, комментируя разговор с Путиным для ZDF, заявил, что «это было ответственно и необходимо сделать». В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ отмечал, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.

17 ноября Шольц заявлял, что планирует снова позвонить Путину. 18 ноября «Ведомости» писали, что немецкая оппозиция раскритиковала Шольца за его телефонный разговор с российским президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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