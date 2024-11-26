Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о контактах после телефонного разговора
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц не договаривались о дальнейших контактах во время телефонного разговора, сообщил прессе помощник российского лидера Юрий Ушаков.
При этом, по словам Ушакова, было условлено, что он будет созваниваться с германским коллегой при необходимости.
«Что, собственно, периодически мы делаем», – сказал помощник президента РФ.
Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор 15 ноября. Звонок состоялся по инициативе немецкой стороны, беседа двух лидеров продолжалась около часа. 25 ноября Шольц, комментируя разговор с Путиным для ZDF, заявил, что «это было ответственно и необходимо сделать». В интервью Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ отмечал, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – обсудить эту тему с ним лично.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у лидеров двух стран сохраняются значительные разногласия по украинскому вопросу, но инициатива немецкой стороны узнать позицию Москвы напрямую является положительным шагом.