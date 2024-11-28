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ВС России ударили по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России атаковали места размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары Киева вглубь территории страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

25 ноября в Сумской области с помощью баллистических ракет «Искандер» ВС РФ уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS. Среди них – РСЗО MLRS и HIMARS.

В тот же день и 26 ноября в Одесской области российские силы с помощью «Искандера» уничтожили две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», добавили в Минобороны. ВС РФ также поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину противокорабельного комплекса «Нептун».

В заявлении Минобороны говорится, что 25 ноября ВС РФ ударили по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в Харькове, в результате чего уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из Соединенных Штатов. Утром 28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивала их функционирование.

21 ноября президент РФ Владимир Путин рассказал о последствиях ударов западным дальнобойным оружием, поставленным Украине, по регионам российского государства. Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow атаковали Брянскую и Курскую области. В первом субъекте произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Во втором удар пришелся по одному из командных пунктов Северной группировки войск. В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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