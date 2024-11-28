ВС России ударили по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ

В заявлении Минобороны говорится, что 25 ноября ВС РФ ударили по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в Харькове, в результате чего уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из Соединенных Штатов. Утром 28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивала их функционирование.