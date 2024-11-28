ВС России ударили по местам размещения западного дальнобойного оружия ВСУ
Вооруженные силы России атаковали места размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на удары Киева вглубь территории страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
25 ноября в Сумской области с помощью баллистических ракет «Искандер» ВС РФ уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS. Среди них – РСЗО MLRS и HIMARS.
В тот же день и 26 ноября в Одесской области российские силы с помощью «Искандера» уничтожили две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2», добавили в Минобороны. ВС РФ также поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину противокорабельного комплекса «Нептун».
В заявлении Минобороны говорится, что 25 ноября ВС РФ ударили по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в Харькове, в результате чего уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из Соединенных Штатов. Утром 28 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивала их функционирование.
21 ноября президент РФ Владимир Путин рассказал о последствиях ударов западным дальнобойным оружием, поставленным Украине, по регионам российского государства. Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow атаковали Брянскую и Курскую области. В первом субъекте произошло возгорание из-за падения обломков ракет. Во втором удар пришелся по одному из командных пунктов Северной группировки войск. В ответ Москва успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».