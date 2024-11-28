Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для «Орешника»

По словам Путина, Россия была вынуждена пойти на испытания «Орешника» в боевых условиях в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей. Президент отметил, что аналогов «Орешнику» в мире нет. Его десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов – около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, «разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль». «Орешник» поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты.