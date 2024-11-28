Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для «Орешника»Об этом Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ в Астане
Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.
«В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России», – пояснил Путин.
По словам Путина, Россия была вынуждена пойти на испытания «Орешника» в боевых условиях в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей. Президент отметил, что аналогов «Орешнику» в мире нет. Его десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов – около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, «разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль». «Орешник» поражает даже высоко защищенные и расположенные на большой глубине объекты.
По мнению военных и технических специалистов, напомнил Путин, в случае массированного применения данных ракет мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.
«Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является. Во-первых, потому что – это подтверждено испытанием 21 ноября – это оружие высокоточное. А во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения. В наличии у нас сегодня имеются несколько готовых к применению изделий подобного рода», – добавил глава государства.
24 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что страны Европы не смогут сбить ракеты «Орешник», если Россия решит нанести удар по их столицам, а в ядерном исполнении ущерб для Европы будет неприемлемым.
Ранее ВС РФ впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
Кроме того, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил изменения ядерной доктрины страны. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.