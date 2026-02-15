Галузин заявил о готовности РФ прекратить удары в день выборов на Украине
Россия готова гарантировать отсутствие ударов в день возможных выборов на Украине, если Киев решится их провести. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что Москва готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Он также отметил, что в России проживает много украинцев, поэтому Россия будет требовать, чтобы они участвовали в голосовании.
«Разумеется, заявления президента России Владимира Путина сохраняют актуальность, – подтвердил Галузин. – Но, как я уже обозначил выше, пока о практической организации голосования на Украине речь не идет».
Замминистра напомнил об атаках украинских БПЛА по российской территории во время электоральных кампаний в РФ. Галузин подчеркнул, что Россия «не станет опускаться до киевской практики» и позволит людям на Украине реализовать свои избирательные права.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в марте 2024 г., во время выборов президента, в общей сложности удалось сбить 419 украинских беспилотников и 67 реактивных снарядов. Он также напомнил, что украинские военные пытались захватить приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях.
Как сообщило издание Financial Times, Украина приступила к планированию президентских выборов, совмещенных с референдумом, после требования администрации президента США Дональда Трампа провести оба голосования до 15 мая.