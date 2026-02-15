Эпштейн купил у бывшего главы Victoria's Secret особняк за $20

В документе ФБР от 16 июля 2019 г. говорится, что экс-телохранитель Векснера Ричард Адриан заявил следствию, что в 1993 г. бывший глава Victoria`s Secret продал особняк Эпштейну за символическую сумму. В здании около 40 помещений, в том числе 10 спален и 15 ванных комнат. Векснер приобрел его в 1989 г. за $13,2 млн и провел масштабную реконструкцию.