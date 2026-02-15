Эпштейн купил у бывшего главы Victoria's Secret особняк за $20
Финансист Джефри Эпштейн, обвиненный в многочисленных сексуальных преступлениях, купил семиэтажный особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria`s Secret Лесли Векснера за $20, хотя здание стоило десятки миллионов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США.
В документе ФБР от 16 июля 2019 г. говорится, что экс-телохранитель Векснера Ричард Адриан заявил следствию, что в 1993 г. бывший глава Victoria`s Secret продал особняк Эпштейну за символическую сумму. В здании около 40 помещений, в том числе 10 спален и 15 ванных комнат. Векснер приобрел его в 1989 г. за $13,2 млн и провел масштабную реконструкцию.
Согласно открытым данным, Эпштейн проживал в особняке с середины 1990-х гг., но формально право собственности на него было оформлено на компанию финаниста только в 2011 г. В марте 2021 г., после смерти Эпштейна, дом продали за $51 млн. Вырученные средства пошли на выплаты компенсаций пострадавшим.
Эпштейн познакомился с Векснером в середине 1980-х гг. и вскоре стал его финансовым советником, получив контроль над управлением существенной частью активов бизнесмена. После ареста финансиста в 2006 г. бывший глава Victoria`s Secret, по словам его представителей, разорвал с ним отношения и в 2007 г. отозвал доверенность на управление имуществом.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Суммарный объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли. В них упоминается президент США Дональд Трамп, экс-президент Билл Клинтон (1993–2001 гг.) и бизнесмен Илон Маск. Также в документах фигурирует экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Эпштейну были предъявлены обвинения в 2019 г., в июле того же года он скончался в тюрьме. Следствие сочло его гибель самоубийством.