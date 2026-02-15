Президент Польши заявил о стремлении к получению ядерного оружия

Президент Польши заявил о стремлении к получению ядерного оружияРеспублика, по его оценке, находится на грани вооруженного конфликта
Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью Polsat News высказался в поддержку построения безопасности страны «даже на основе атомного потенциала».
Он уточнил, что является большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту.
«Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, по которому мы должны идти. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», - заявил Навроцкий.
По его словам, Польша находится на грани вооруженного конфликта.
В сентябре 2025 г. Навроцкий говорил, что у Польши должна быть возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. Он отмечал, что страна также планирует развивать «собственные ядерные мощности».
19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя инициативу о размещении ядерных вооружений в стране, напомнил, что республика является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.