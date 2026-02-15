Си Цзиньпин призвал опираться на внутренний рынок для ускорения роста экономики

Си Цзиньпин призвал опираться на внутренний рынок для ускорения роста экономикиЛидер КНР обозначил приоритеты экономического развития страны на ближайший период
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью на важнейшем политическом форуме страны, определив внутренний спрос как ключевой драйвер экономического роста Китая. Выступление было сделано на заседании центральной рабочей конференции по экономике в декабре и опубликовано на официальном сайте партийного издания Qiushi.
В своем обращении глава государства подчеркнул необходимость координации усилий по стимулированию потребления и расширению инвестиций, опираясь на преимущества «огромного» китайского рынка. Особое внимание было уделено повышению уровня жизни населения и обеспечению стабильных инвестиций.
Как отмечает Bloomberg, текущая экономическая ситуация демонстрирует рекордное положительное сальдо торгового баланса Китая, несмотря на торговые ограничения со стороны США. При этом рост экономики в прошлом году составил 5%, где значительный вклад внесли экспортные показатели, компенсировавшие снижение внутреннего потребления.
Стратегические приоритеты развития, обозначенные в заявлении, включают:
Стимулирование потребительского сектора;
развитие инновационных отраслей экономики;
повышение доходов городского и сельского населения;
увеличение базовых пенсионных выплат;
инвестиции в проекты социального значения.
Дополнительные направления работы охватывают качественное развитие экономики, продолжение политики открытости и «экологический переход». Особое внимание уделяется борьбе с недобросовестной конкуренцией между компаниями и стабилизации рынка недвижимости.
Правительство Китая намерено поддерживать необходимый уровень бюджетного дефицита и государственных расходов в 2026 г., не прибегая при этом к масштабным стимулирующим мерам. Отдельное внимание уделяется вопросам занятости выпускников учебных заведений и трудовых мигрантов.
Агентство указывает, что в условиях растущих торговых и геополитических рисков руководство страны делает ставку на развитие внутреннего рынка как основного двигателя экономического роста, дополняя его развитием новых отраслей промышленности.