Си Цзиньпин призвал опираться на внутренний рынок для ускорения роста экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью на важнейшем политическом форуме страны, определив внутренний спрос как ключевой драйвер экономического роста Китая. Выступление было сделано на заседании центральной рабочей конференции по экономике в декабре и опубликовано на официальном сайте партийного издания Qiushi.