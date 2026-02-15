Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Си Цзиньпин призвал опираться на внутренний рынок для ускорения роста экономики

Лидер КНР обозначил приоритеты экономического развития страны на ближайший период
Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью на важнейшем политическом форуме страны, определив внутренний спрос как ключевой драйвер экономического роста Китая. Выступление было сделано на заседании центральной рабочей конференции по экономике в декабре и опубликовано на официальном сайте партийного издания Qiushi.

В своем обращении глава государства подчеркнул необходимость координации усилий по стимулированию потребления и расширению инвестиций, опираясь на преимущества «огромного» китайского рынка. Особое внимание было уделено повышению уровня жизни населения и обеспечению стабильных инвестиций.

Как отмечает Bloomberg, текущая экономическая ситуация демонстрирует рекордное положительное сальдо торгового баланса Китая, несмотря на торговые ограничения со стороны США. При этом рост экономики в прошлом году составил 5%, где значительный вклад внесли экспортные показатели, компенсировавшие снижение внутреннего потребления.

Трамп анонсировал визит в Китай в апреле

Политика / Международные новости

Стратегические приоритеты развития, обозначенные в заявлении, включают:

  • Стимулирование потребительского сектора;

  • развитие инновационных отраслей экономики;

  • повышение доходов городского и сельского населения;

  • увеличение базовых пенсионных выплат;

  • инвестиции в проекты социального значения.

Дополнительные направления работы охватывают качественное развитие экономики, продолжение политики открытости и «экологический переход». Особое внимание уделяется борьбе с недобросовестной конкуренцией между компаниями и стабилизации рынка недвижимости.

Правительство Китая намерено поддерживать необходимый уровень бюджетного дефицита и государственных расходов в 2026 г., не прибегая при этом к масштабным стимулирующим мерам. Отдельное внимание уделяется вопросам занятости выпускников учебных заведений и трудовых мигрантов.

Агентство указывает, что в условиях растущих торговых и геополитических рисков руководство страны делает ставку на развитие внутреннего рынка как основного двигателя экономического роста, дополняя его развитием новых отраслей промышленности.

Читайте также:SCMP: Трамп и Си продлят торговое перемирие в апреле
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её