Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении беспилотника, который летел в сторону столицы.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или повреждениях нет.

Днем 15 февраля Собянин заявлял о нейтрализации трех дронов, летевших на Москву. БПЛА перехватили средства противовоздушной обороны.

По данным Минобороны России, с 09:00 до 13:00 мск российские военные сбили 102 беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены над Московским регионом, Брянской, Калужской и Тульской областями.

На фоне попыток ударов Росавиация предупредила, что московский аэропорт «Внуково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Там не исключили возможные корректировки в расписании полетов.

