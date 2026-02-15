Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении беспилотника, который летел в сторону столицы.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или повреждениях нет.
Днем 15 февраля Собянин заявлял о нейтрализации трех дронов, летевших на Москву. БПЛА перехватили средства противовоздушной обороны.
По данным Минобороны России, с 09:00 до 13:00 мск российские военные сбили 102 беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены над Московским регионом, Брянской, Калужской и Тульской областями.
На фоне попыток ударов Росавиация предупредила, что московский аэропорт «Внуково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Там не исключили возможные корректировки в расписании полетов.