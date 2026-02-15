Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона

На фоне попыток ударов Росавиация предупредила, что московский аэропорт «Внуково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в его районе. Там не исключили возможные корректировки в расписании полетов.