Главная / Политика /

Володин: заявления Зеленского говорят о наличии психического расстройства

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подверг резкой критике выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, где тот пытался убедить аудиторию в своем преимуществе благодаря молодости. Соответствующий пост Володин разместил в Telegram-канале.

«Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчеркивая, что это его основное преимущество», –  заявил Володин.

Политик провел параллель с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который ранее также делал заявления о своих превосходствах. «Где он сейчас – все мы знаем», –  напомнил председатель Госдумы.

По мнению Володина, подобные разговоры о молодости и временном запасе свидетельствуют о серьезных проблемах.

Spiegel: переговоры с Зеленским в Мюнхене о финансировании Киева провалились

Политика / Международные отношения

«Вообще эти разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть. Такое поведение – признак слабости. Сильный никогда так себя не ведет», – подчеркнул он.

Володин также сделал прогноз относительно политического будущего тех, кто, по его словам, «дрожит и убеждает окружающих в своем звездном будущем».

«Все эти дрожащие и убеждающие окружающих в своем звездном будущем вылетят со своих кресел. Кто-то в этом году, кто-то в следующем», – резюмировал председатель Госдумы.

В своем посте Володин также прокомментировал выступление президента Финляндии Александра Стубба, сделанные на Мюнхенской конференции по безопасности, расценив его как оправдание за политические неудачи. Стубб объявил о планах создать «самые сильные арктические силы» в структуре НАТО. В качестве обоснования он указал на необходимость противодействовать якобы исходящей от России угрозе.

