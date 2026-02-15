Рубио назвал причину пропуска встречи по Украине в Мюнхене
Госсекретарь США Марко Рубио пропустил в Мюнхене встречу по Украине из-за переговоров по Сирии. Об этом он рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно», – отметил Рубио (цитата по «РИА Новости»).
15 февраля Der Spiegel писал, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский назвал главной проблемой страны нехватку ракет для ПВО. Несмотря на смену его риторики, переговоры провалились. Система PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), через которую европейцы оплачивают пакеты вооружений США, дает сбои, а ряд стран ЕС, включая Францию и Грецию, отказались оплачивать новые пакеты ПВО, из-за чего поставки остановились на несколько недель.
Провалилась также инициатива министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предложил поставить пять ракет для Patriot из арсенала бундесвера в обмен на выделение партнерами еще 30 таких ракет. На встрече сторонников Киева с Зеленским на полях конференции в Мюнхене ФРГ не смогла добиться и одобрения предложения использовать $90 млрд из замороженных активов России для закупки вооружений в США.
13 февраля Financial Times сообщила, что Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу конфликта на Украине в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в связи с загруженным графиком.