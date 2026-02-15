Рубио назвал причину пропуска встречи по Украине в Мюнхене

Провалилась также инициатива министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предложил поставить пять ракет для Patriot из арсенала бундесвера в обмен на выделение партнерами еще 30 таких ракет. На встрече сторонников Киева с Зеленским на полях конференции в Мюнхене ФРГ не смогла добиться и одобрения предложения использовать $90 млрд из замороженных активов России для закупки вооружений в США.