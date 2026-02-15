Куратор санкций в администрации Трампа увольняется из-за конфликта с Бессентом

Куратор санкций в администрации Трампа увольняется из-за конфликта с БессентомПо данным источников Bloomberg, чиновники разошлись во мнениях относительно стратегии применения ограничений
Курирующий вопросы санкционной политики в администрации Дональда Трампа Джон Хёрли планирует покинуть свой пост. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, его уход с должности замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI) связан с разногласиями с министром финансов Скоттом Бессентом по тактике применения санкций.
По данным агентства, трения между чиновниками нарастали в течение нескольких месяцев. В настоящее время обсуждается возможность назначения Хёрли на одну из посольских должностей, чтобы сохранить его в команде Трампа. Представитель администрации заявил, что Хёрли ведет переговоры с Белым домом о должности посла, и охарактеризовал его рабочие отношения с Бессентом как «отличные».
Уход Хёрли ознаменует новую перестановку в руководстве минфина США. Как отмечает Bloomberg, первый глава аппарата Бессента Дэн Кац покинул пост осенью, а его преемник Майкл Фридман также уходит. Заместитель Бессента подал в отставку в августе, а ключевая должность замминистра по международным делам остается вакантной. Уровень текучести кадров вызывает вопросы о стабильности ведомства среди нынешних и бывших сотрудников, указывает агентство.
Хёрли, бывший руководитель хедж-фонда, связанный с покойным инвестором Джулианом Робертсоном, был утвержден сенатом в июле прошлого года. Он возглавлял подразделение TFI, насчитывающее около 1000 сотрудников, которое стало ключевым инструментом внешней политики Вашингтона в сфере контроля энергоэкспорта и доступа к долларовой системе.
По данным источников агентства, в последние месяцы в ведомстве росли разногласия по поводу использования санкционных инструментов, особенно когда советники Трампа добивались введения санкций против политических оппонентов, включая зарубежных судей и международные организации. Некоторые сотрудники выражали обеспокоенность по поводу репутационных и дипломатических последствий.
Кроме того, в ведомстве растет обеспокоенность в связи с предстоящей оценкой ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), где международные эксперты могут выразить озабоченность по поводу недавнего ослабления ключевых мер по борьбе с отмыванием денег.