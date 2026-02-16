В КНДР построили улицу в честь павших в Курской области бойцов

1 сентября КНДР опубликовала 20-минутный ролик, предположительно демонстрирующий военных, принимающих участие на стороне России в конфликте на Украине. В видео показаны воздушные съемки разрушений и взрывов. В некоторых фрагментах бойцы изображены рядом с портретом Кима или национальным флагом.