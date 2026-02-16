Газета
Главная / Политика /

В КНДР построили улицу в честь павших в Курской области бойцов

Ведомости

В Пхеньяне построили улицу Сэбер в честь военнослужащих, погибших при освобождении Курской области от украинских сил. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство ЦТАК.

Речь о «своеобразной группе монументальных архитектурных сооружений, в которой запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции». Строительство новой улицы инициировал председатель Госсовета Корейской Демократической Народной Республики Ким Чен Ын.

На церемонии в честь завершения строительства Ким Чен Ын перерезал красную ленту и встретился с членами семей павших бойцов. По данным ЦТАК, они получат новую жилплощадь.

В сентябре 2025 г. президент России Владимир Путин отметил, что инициативу при участии северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявил Ким Чен Ын.

1 сентября КНДР опубликовала 20-минутный ролик, предположительно демонстрирующий военных, принимающих участие на стороне России в конфликте на Украине. В видео показаны воздушные съемки разрушений и взрывов. В некоторых фрагментах бойцы изображены рядом с портретом Кима или национальным флагом.

