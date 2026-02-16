Володин: политика ЕС касательно трансгендеров приведет к «большой трагедии»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max раскритиковал подход европейских стран к вопросам смены пола и расширения прав трансгендеров (ЛГБТ,
Спикер Госдумы обратил внимание на прошедшие в Европарламенте дебаты о том, могут ли беременеть только биологические женщины. По его словам, итоги обсуждения «в очередной раз показали уровень безумия и деградации». Володин отметил, что большинство депутатов Европарламента считает возможным признание трансгендерных женщин женщинами с соответствующим уравниванием прав и возможностей.
Кроме того, он раскритиковал рекомендации для школ в Великобритании, согласно которым педагогам предлагается обращаться к детям с четырех лет в соответствии с их гендерной идентичностью. По оценке Володина, подобные решения являются «шагом в сторону окончательного морального разложения».
По словам председателя Госдумы, «европейское сумасшествие и помешательство», как он выразился, не прекратится, пока у власти в странах Европы остаются нынешние политики, которые закрепляют соответствующие подходы в законодательстве.
Володин напомнил, что представленная в октябре 2025 г. стратегия Еврокомиссии предполагает курс на отмену возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола. По его словам, в настоящее время подобные ограничения уже отсутствуют или сведены к минимуму почти в 20 странах Европы. «Чем это закончится – объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», – написал он.
В США же с прошлого года подход к политике о трансгендерах изменился. В январе 2025 г. американский лидер Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в США признаются только два пола – мужской и женский. В документе отмечалось, что его цель заключается в защите женщин от допуска мужчин в однополые пространства и мероприятия.