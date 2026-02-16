Володин: политика ЕС касательно трансгендеров приведет к «большой трагедии»

Володин напомнил, что представленная в октябре 2025 г. стратегия Еврокомиссии предполагает курс на отмену возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола. По его словам, в настоящее время подобные ограничения уже отсутствуют или сведены к минимуму почти в 20 странах Европы. «Чем это закончится – объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии», – написал он.