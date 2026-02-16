Орбан пообещал исполнить волю венгров и не пустить Украину в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщел выполнить волю венгерского народа и не допустить вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он написал на своей странице в Facebook
Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую вмешался в избирательную компанию Венгрии, когда высказался против правительства и самого Орбана. При этом его выступление помогло венграм понять, почему не стоит брать республику в Евросоюз. Премьер также напомнил об опросе населения Voks 2025 о вступлении Украины в ЕС, который показал, что 95% опрошенных высказались против.
«Мой долг как премьер-министра Венгрии – обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду делать это снова и снова. Нравится это президенту Зеленскому или нет», – заявил Орбан.
14 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор» думает не об укреплении армии Венгрии, а об увеличении собственного живота. Он не стал называть фамилию, однако среди европейских лидеров только Орбан носит такое имя.
9 февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЕС разрабатывает несколько сценариев включения в мирное соглашение пункта о вступлении Украины в союз. Среди вариантов – предоставление Киеву защиты, которая дает вступление в ЕС, а также доступ к некоторым правам членов.
27 января Зеленский призвал принять страну в Евросоюз в 2027 г. Он назвал решение одним из ключевых гарантий безопасности не только для его страны, но и для всей Европы.