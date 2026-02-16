Орбан пообещал исполнить волю венгров и не пустить Украину в ЕС

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую вмешался в избирательную компанию Венгрии, когда высказался против правительства и самого Орбана. При этом его выступление помогло венграм понять, почему не стоит брать республику в Евросоюз. Премьер также напомнил об опросе населения Voks 2025 о вступлении Украины в ЕС, который показал, что 95% опрошенных высказались против.