Переговоры в Женеве пройдут в гостинице InterContinental

Очередной раунд переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом запланирован на 17–18 февраля в Женеве. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что на грядущих переговорах планируется обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальной тематике, а состав участников делегации будет расширен.