Главная / Политика /

Переговоры в Женеве пройдут в гостинице InterContinental

Ведомости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Женеве пройдут в гостинице InterContinental. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Все будет проходить в InterContinental», – сказал собеседник агентства.

Также появились данные, что переговоры будут вестись в закрытом трехстороннем формате. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает «РИА Новости».

Очередной раунд переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом запланирован на 17–18 февраля в Женеве. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что на грядущих переговорах планируется обсудить более широкий круг вопросов по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальной тематике, а состав участников делегации будет расширен.

Песков рассказал, чем переговоры в Женеве будут отличаться от Абу-Даби

Политика / Международные отношения

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, по словам Пескова, будет участвовать в переговорах, но в отдельном треке – в рамках рабочей группы по вопросам экономического взаимодействия.

Также Песков пояснял, что президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками по урегулированию конфликта с Украиной. По его словам, российская делегация перед вылетом на переговоры получает от главы страны детальные инструкции.

